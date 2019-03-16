Античемпионы. 20 худших команд в истории английской Премьер-лиги

За немалое время, что мы смотрим АПЛ, мы наблюдали как великие триумфы, так и унизительные провалы. Иногда просто «не идёт», какого тренера ни бери и каких звёзд не покупай. И сегодня мы отмечаем эту посредственность списком худших команд АПЛ по количеству очков, которые они набрали.

20. «Мидлсбро» (2016/17)

Очки: 28; Разница голов: -26

В тот сезон мы погуляли по тренировочной базе команды и задали несколько вопросов. Почему-то Аитор Каранко разгуливал по газону без ботинок. В общем, творился хаос. Испанец вывел «Боро» в АПЛ, но в новой лиге атакующая игра куда-то делась, и даже Альваро Негредо не помог. Всего было забито 27 голов за все матчи. Старт был сильный, но затем случился такой упадок, что пришлось тренера увольнять. Впрочем, в марте Стив Эгнью сделать уже ничего не мог.

19. «Рединг» (2012/13)

Очки: 28 очков; Разница голов: -28

«Рединг» лишь в ноябре выиграл свою первую игру. В январе, кажется, силы вернулись, и были повержены «Ньюкасл» и «Вест Бром». Игрок Адам Ле Фондр и тренер Брайан Макдермотт даже были признаны лучшими в месяце, парадоксально.

Через месяц «лучший» был уволен и заменён Найджелом Адкинсом, который вернуть стабильность не смог. Шесть побед за 38 игр – это очень плохо, но при этом «ройялс» даже не заняли последнюю строчку.

18. «Уотфорд» (2006/07)

Очки: 28; Разница голов: -30

Очень часто пробившиеся в элиту клубы не могут свыкнуться с новыми реалиями, и «Уотфорд» Эйди Бутройда – не исключение. Даже опытные и неплохие футболисты вроде Криса Пауэлла и Данни Шитту не помогли. На воротах тогда стоял талантливый голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер.

Первая победа была достигнута в ноябре, а следующая – 23 января, в тот же день, когда лучший бомбардир команды Эшли Янг перебрался в «Астон Виллу». Алжирец Амер Буазза хорошо заиграл, но его было недостаточно. Худший момент – когда вратарь «Тоттенхэма» Пол Робинсон случайно забил «шершням» со штрафного.

17. «Лестер» (2001/02)

Очки: 28; Разница голов: -34

Поражение от «Болтона» со счётом 5:0 в первый же день знаменовало то, что будет дальше. Питер Тэйлор продержался аж до конца сентября, после чего его заменил Дэйв Бассетт.

Новый тренер добился парочки побед, после чего случилось аж четыре месяца с ничьями и поражениями. Всего пять побед за сезон. Не помогли даже Брайан Дин и игрок года Робби Сэвидж.

16. «Суиндон» (1993/94)

Очки: 30 (27,14, если учитывать 38-матчевый сезон); Разница голов: -53

Первый и последний сезон «Суиндона» в АПЛ начался с четырёх поражений подряд. Первой победы не случилось вплоть до ноября. Ещё три года до этого финансовые трудности помешали им выйти в высший дивизион, но в конце концов играющий тренер Гленн Ходдл добился своего. Правда, вскоре он ушёл в «Челси», оставив после себя помощника Джона Гормана.

Хорошем моменты были – например, избиение «Ливерпуля» и победа над «шпорами», но в основном команда только пропускала. Впервые за 30 лет кому-то удалось пропустить больше сотни мячей. Бедный Ян Оге Фьёртофт – его 12 голов ничего не значили. За последние восемь игр команда взяла два очка, и никаких надежд на спасение даже не возникало.

15. «Портсмут» (2009/10)

Очки: 19 (28 и минус девять штрафа); разница голов: -32

Хочется вспомнить победу в Кубке Англии годом ранее, ну и штраф за финансовые проблемы, и сказать, что неплохая это была команда. Но это не так. Плохая. Со второй недели чемпионата «помпи» прозябали в зоне вылета, и даже девять отобранных в марте очков вряд ли сильно повлияли на итоги.

Команда напоминала альбом лучших хитов Гарри Реднаппа, хоть знаменитый персонаж и сбежал с тонущего корабля довольно быстро. Сначала его заменял Пол Харт, а затем Аврам Грант. Но Арюна Диндан и Джейми О'Хара отказывались возвращать форму, и надеяться было не на кого.

Остаётся вопрос, как «помпи» опять оказались в финале Кубка Англии, где в итоге проиграли «Челси»?

14. «Лестер» (1994/95)

Очки: 29 (26,2, учитывая 38-матчевый сезон); разница голов: -35

После двух поражений в плей-офф «лисы» всё же прошли в АПЛ, но долго на вершине они не продержались.

Все две победы за 10 игр задали тон всей кампании, а в ноябре тренер Брайан Литтл сбежал в «Астон Виллу». Заменивший его Марк Макги сделать ничего не мог, и «Лестер» занял второе от конца место в таблице, в двух очков от «Ипсвича».

13. «Вест Бром» (2002/03)

Очки: 26; Разница голов: -36

«Вест Бром» эпохи Гари Мегсона то появлялся, от выпадал из АПЛ. И в том сезоне даже усиления вроде Джейсона Кумаса и Ли Хьюза не помогли – слишком мало было опыта.

В атаке выступали Джейсон Робертс и Данни Дикио. Последний стал лучшим бомбардиром с восемью голами. Хуже оказался только «Сандерленд», на счету которого было на семь очков меньше.

12. «Брэдфорд» (2000/01)

Очки: 26; Разница голов: -40

Крис Хатчингс начал тренерскую карьеру отлично, но довольно быстро удача ему изменила. Сам «Брэдфорд» едва выжил предыдущем сезоне, когда командой тренировал Пол Джуэлл, летом сбежавший в «Шеффилд Уэнсди». Первой задачей нового специалиста было пробиться в Кубок Интертото, куда «Брэдфорд» попал несмотря на 17 строчку таблицы.

Пройти удалось в полуфинал, а в АПЛ даже был бит «Челси». Но то была единственная победа за 12 встреч, и вскоре в команду пришёл ещё один тренер – Джим Дефферрис. Но команду было не спасти.

11. «Куинз Парк Рейнджерс» (2012/13)

Очки: 25; Разница голов: -30

Голом ранее команда чудом избежала вылета благодаря одному спасительному очку. Летом состав было решено усилить такими небезызвестными игроками, как Дэвид Хойлетт, Жозе Бозингва, Жулио Сезар, Райан Нелсен, Энди Джонсон и Роб Грин, причём все они пришли за бесплатно. Вдобавок были куплены Самба Диаките, Джи-Сун Пак, Стафан Мбиа и Эстебан Гранеро из «Реала».

23 ноября тренер Хьюз был уволен – не было выиграно ни одной игры. На помощь пришёл Реднапп, потративший 12,5 млн. фунтов на Кристофера Самбу, 8 млн. фунтов на Лоика Реми и 2 млн. фунтов на Джермейна Дженаса и Таля Бен-Хаима. В бюджете не осталось ни копейки, но ни к чему это не привело – пусть новый начальник и оказался успешнее, ему банально не хватило времени. Безголевая ничья с «Редингом» обрекла обе команды.

10. «Вулверхэмптон Уондерерс» (2011/12)

Очки: 25; Разница голов: -42

Подопечных Мика Маккарти тоже от вылета в предыдущем сезоне отделяло одно очко. Летом в клубе тоже поняли, что надо усиливаться. Из «шпор» пришёл Джейми О'Хара, а из «Бирмингема» – Роджер Джонсон, сразу ставший капитаном. Сезон начался хорошо – пару часов «волки» даже находились на первой строчке. На после двух побед в самом начале случилась серия из шести поражений.

После 5:1 от «Вест Брома» Маккарти был уволен, а его место занял Терри Коннор. Он не выиграл ни единого матча, в то время как кэп Джонсон был оштрафован за появление на тренировке в состоянии алкогольного опьянения.

9. «Ипсвич» (1994/95)

Очки: 27 (24,4 учитывая 38-матчевый сезон); разница голов: -57

Когда в сентябре «трактористы» победили «Юнайтед» со счётом 3:2, казалось, что всё будет хорошо. Но для «красных дьяволов» то поражение оказалось гораздо важнее. «Ипсвич» же довольно быстро побеждать перестал и рухнул в самый низ.

Джона Лайалла сменил Пол Годдард, а потом и он ушёл, в то время как его позицию занял Джордж Бёрли. В марте манкунианцы отомстили с рекордным счётом 9:0.

8. «Сандерленд» (2016/17)

Очки: 24; Разница голов: -40

Сэм Эллардайс ушёл тренировать Англию, а его заменил Дэвид Мойес. По сравнению с успехами шотландца пребывание «большого Сэма» в сборной кажется чуть ли не успехом. По мнению Мойеса, ключ к успеху – перенести в новый клуб эвертонский состав 2009 года.

Так «чёрными котами» стали Стивен Пиенар, Виктор Аничибе, Джолеон Лескотт, Даррон Гибсон и Брайан Овьедо – и это не говоря о парочке Падди Макнэйре и Дональде Лаве из «Манчестер Юнайтед». И почему-то ничего не получилось: лишь в ноябре (как всегда) случилась первая победа. Мойес грустил, а «коты» уже в апреле паковали чемоданы. И даже 15 голов Дефо не помогли.

7. «Уотфорд» (1999/2000)

Очки: 24; Разница голов: -42

Благодаря Грэму Тейлору «Уотфорд» вернулся в АПЛ, которая вновь оказалась ему не по зубам. Из заморского «Лиллестрёма» клуб усилил Хейдар Хельгюсон, а из солнечной Сарагосы пожаловал Нордин Вотер. Вместе дуэт назабивал всего 10 голов.

У «шершней» была хорошая защита, а старт выдался удачный, с победами над «Ливерпулем» и «Брэдфордом» в августе. В сентябре новой жертвой выскочек стал «Челси». Кажется, назревает сенсация, но нет: за весь оставшийся сезон были выиграны всего три игры. После вылета «Уотфорд» едва ли мог гордиться рекордно низким количеством очков в лиге.

6. «Фулхэм» (2018/19)

Очков: 22; Разница голов: -50 (в теории)

Не так «Фулхэм» должен был вернуться в АПЛ. Славиша Йоканович руководил очень привлекательным составом в Чемпионшипе, но стомиллионная трансферная кампания не помогли усилить защиту, которая по меркам высшего дивизиона ну совсем дырявая.

В середине ноября сербу указали на выход, а сменил его прославленный Клаудио Раньери. Итальянец добился трёх побед за 17 игр, причём в Кубке Англии его подопечных и вовсе обидел скромный «Олдем». В конце февраля Клаудио тоже уволили, а его место занял Скотт Паркер. Болельщики относятся к нему с симпатией, но как выжить в лиге с защитой, где дыр больше, чем в эмментале?

5. «Сандерленд» (2002/03)

Очки: 19; Разница голов: -44

Извините (вновь), болельщики «чёрных котов», но мы подходим к настоящим трагедиям. И да, пятое место – это всё ещё не худший в истории результат «Сандерленда». Этот же начался с Питера Рида, продолжился Говардом Уилкинсоном и закончился Миком Маккарти.

За весь сезон «коты» забили 21 гол – из них шесть за авторством Кевина Филлипса. Всего шесть побед. В декабре случилась традиционная неожиданная победа над грандом, в роли которого выступил «Ливерпуль». Следующая же победа состоялась только 23 августа, когда клуб уже выступал в другой лиге. Это 15 поражений подряд – рекорд!

4. «Хаддерсфилд» (2018/19)

Очков: 18; Разница голов: -47 (в теории)

Да-да, сезон ещё не закончился, а «терьеры» всё-таки выиграли впервые с 25 ноября, однако надежд остаётся мало. Спасибо разве что «волкам», которые подарили «Хаддерсфилду» шесть из их 14 очков.

Пришлось даже уволить чудотворца Давида Вагнера, который уступил дорогу другому товарищу из «Боруссии» Яну Зиверту. Первый сезон в АПЛ «Ходдерсфилд» пережил благодаря командой работе и надёжной защите, но 15 голов за 29 игр – слишком уж слабая статистика.

3. «Астон Вилла» (2015/ 16)

Очков: 17; Разница голов: -49

В предыдущем сезоне Тим Шервуд сотворил что-то невероятное, и все ждали продолжения банкета. Его не было: тренер продержался до октября. «Вилла» так и не восстановилась после потери Кристиана Бентеке и Фабиана Делфа.

Началось всё с победы (над «Бормутом», естественно), после чего команда шесть раз подряд проиграла. Шервуд ушёл, пришёл Реми Гард. Всё без толку: две победы и вылет.

2. «Сандерленд» (2006/06)

Очков: 15; Разница голов: -43

Помните рекордные 15 игр бед побед в сезоне 2002/03? Так вот, вернувшись в лигу, «чёрные коты» умудрились продлить рекорд на пять игр, проиграв все пять в самом начале.

Мику Маккарти поручили вернуть «Сандерленд» на вершину, и у него получилось – со второй попытки. Летом было много усилений: Джон Стид, Келвин Дэвис и Антони Ле Таллек. Не помогло: лишь в конце сезона на какое-то время удалось выбраться из зоны вылета. В итоге его избежать не удалось, а за весь сезон было выиграно три игры.

1. «Дерби (2007/08)

Очков: 11; Разница голов: -69

Эту историю мы запомнили навсегда. Когда Билли Дэвис в 2006 году пообещал в течение трёх лет поднять «баранов» в АПЛ, мало кто ему верил. Но уже через год он превратился в местного героя, а «Дерби» усилился 10 новобранцами.

Сначала ничья с «Портсмутом», а затем четыре поражения подряд. 13 пропущенных и один забитый гол. Победа 1:0 у «Ньюкасла» уместилась между 6:0 от «Ливерпуля» и 5:0 от «Арсенала». То была единственная победа в сезоне. Дэвида заменил Пол Джуэлл, но он не смог помешать установлению жуткого антирекорда.

Юрий Сергеев

