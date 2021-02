Антирекорд длиной в 98 лет, пополнение лазарета и отсутствие перспектив: "Ливерпуль" проигрывает "Эвертону" и постепенно идет на дно

Да, "Ливерпуль" снова проиграл, и сделал это уже 4 раза подряд на своем стадионе в АПЛ. Казалось, что победа в Лиге Чемпионов над "Лейпцигом" придаст уверенности "красным", но на деле топлива для нормального полета по всем турнирам не хватает – уж очень много важных людей находятся в лазарете. Это поражения стало особенно досадным, ведь в соперниках был "Эвертон". Уже на 3 минуте Хамес круто опустил мяч на землю и отдал разрезную передачу на Ришарлисона. Тот убежал от Кабака, вышел на свидание с голкипером и забил. Второй гол прилетел уже в конце встречи: Трент Александр-Арнольд в достаточно корявом и курьезном стиле сбил Калверта-Льюина в собственной штрафной, а Сигурдссон спокойно реализовал пенальти. Между этими эпизодами было несколько моментов, в том числе и у "Ливерпуля", но ни Салаху, ни Хендерсону пробить Пикфорда не удалось. Какие выводы мы можем сделать по матчу? Читайте ниже в нашем традиционном аналитическом отчете!

Карло Анчелотти – герой "ирисок" и злой гений "Ливерпуля"

Любая серия рано или поздно заканчивается. Двадцатого февраля завершилась рекордная беспроигрышная серия "Ливерпуля" против одной команды. Двадцать четыре матча без поражений одном сопернику – рекордный показатель в истории "красных". Казалось, что "Эвертон", который последние два матча тоже проиграл, является идеальным соперником для прерывания неудачной полосы, но "ириски" подтвердили свое реноме выездной команды. Команда Анчелотти в предыдущих 11-ти поединках за пределами "Гудисона" набрала 23 очка – хотя бы этот факт уже не делает победу "синих" неожиданной. Кроме двух ударов головой Мане и дальних выстрелов, команда Клоппа ничего не создала. Ужасную для "ирисок" серию прервал Карло Анчелотти. Знаменитый итальянец пополнил свою коллекцию выигранных дерби – к миланскому, туринскому и мадридскому прибавилось еще и мерсисайдское. В 2005-м Анчелотти проиграл "Ливерпулю" драматический финал ЛЧ в Стамбуле, но после того регулярно огорчает "красных". Реванш в финале Лиги Чемпионов с "Миланом", победы во главе "Челси", "Реала", "Наполи", а теперь и "Эвертона" – Карлетти стал героем синей части "Ливерпуля", ярко подчеркнув всю немощь нынешней команды Клоппа. При этом Анчи снова порадовал своей реакцией на голы – особенно на фоне своего ассистента Данкана Фергюсона. Вместе с тем не стоит забывать и о других кузнецах триумфальной победы. Это и Джордан Пикфорд, который несколькими сейвами уберег ворота "Эвертона", и гроза центра поля Том Дэвис, и Ришарлисон с Сигурдссоном – авторы голов в ворота Алиссона. Но главным героем вечера стал все же опытный Карлетти.

У "Ливерпуля" действительно все плохо – Клоппу срочно нужно реагировать, но как?

Такое впечатление, что отдельные фанаты "Ливерпуля" никак не могут снять розовые очки, заявляя об отсутствии кризиса в лагере действующего чемпиона Англии. Чемпиона, который через несколько недель передаст корону "Манчестер Сити". Вряд ли найдется тот, кто и сейчас искренне верит в защиту титула. За первые 100 матчей немца на "Энфилде" "Ливерпуль" проиграл меньше матчей, чем за последний месяц. С претендента на чемпионство "красные" превратились в борца за путевку в ЛЧ. И то, фаворитом в этой борьбе команду Клоппа сразу и не назовешь. Даже знаменитый Гари Линекер в своей роскошной манере потроллил "Ливерпуль", указав, что "Эвертон" в 2021 году забил на "Энфилде" больше, чем "Ливерпуль" (2 гола против одного).

Everton have scored twice as many Premier League goals at Anfield in 2021 than Liverpool.

Безусловно, где-то можно сетовать на абсурдный пенальти имени Трента, но победу "Эвертона" нельзя назвать незаслуженным. "Ливерпуль" наиграл на свой гол, однако "ириски" создали больше голевых моментов и продемонстрировали лучшую реализацию. В действиях "красных" мерсисайдцев прослеживалась отсутствие здоровой агрессии и энергии. "Эвертон" банально больше хотел победить. Оптимизма Юргену не добавляет и травма Джордана Хендерсона. Лазарет "Ливерпуля" и так переполнен (Фабиньо, ван Дейк, Матип, Гомес, Жота и Милнер), а тут еще и перспектива потерять капитана, который латает все возможные дыры. Клоппу в самом деле не позавидуешь – мало того, что команда оказалась в яме, да еще и возможностей для манера почти нет. Тот же Кабак, которого экстренно подписали в последний день зимнего трансферного окна, пока больше разочаровывает, чем приносит пользы.

Интересные факты после матча

– "Ливерпуль" проиграл 4 домашние матча чемпионата подряд впервые с 1923 (прошло почти 100 лет!). Ранее команда Юргена Клоппа уступила "Бернли" (0:1), "Брайтону" (0:1) и "Манчестер Сити" (1:4). Последний раз же "красные" побеждали дома еще 16 декабря прошлого года – в матче против "Тоттенхэма".

– Ришарлисон забил второй самый быстрый гол "Эвертона" в дерби Мерсисайда. Быстрее отличился лишь Оливье Дакур – на первой минуте в апреле 1999.

– "Эвертон" обыграл "Ливерпуль" впервые за 24 матча и впервые за 3779 дней – с 17 октября 2010-го.

– Фирмино стал 5-м бразильцем, который сыграл 200 матчей в Премьер-лиге. Он присоединился к Виллиану (252), Лукасу (247), Фернандиньо (235) и Давиду Луису (207).

– "Ливерпуль" – любимый клуб Гильфи Сигурдссона. Исландец забил в ворота "красных" уже 5 голов – больше, чем любой другой команде Англии.

– Юрген Клопп впервые с 2014 года проиграл 4 подряд матча в чемпионате. Тогда он еще возглавлял "Боруссию" Дортмунд.

4 - Liverpool have lost four consecutive home league games for the first time since December 1923, while they are also the first reigning top-flight champion to lose four consecutive home league games since Everton in the 1928-29 season. Nightmare. pic.twitter.com/sJGOMfeP2R