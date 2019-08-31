Антирекорд на века. Ник Калкин и самая короткая карьера в АПЛ

В 1999 году «Манчестер Юнайтед» переживал лучший период в своей истории. Сэр Алекс Фергюсон умудрился построить команду такую грозную, что никто не мог ничего с ней сделать. «Красные дьяволы» внушали ужас в соперника, и добились исторического требла. Начиная боксинг-дэй 1998 года и заканчивая самым финалом сезона, «МЮ» не проиграл ни единого матча. «Арсенал» пытался, но не мог ничего поделать с подопечными шотландского специалиста.

Всё завершилось матчем против «Тоттенхэма». Началось всё не по сценарию, с гола Леса Фердинанда, но Дэвид Бекхэм и Энди Коул всё-таки отвоевали результат. Впервые со времён сэра Мэтта Басби манкунианцы праздновали победу на собственном стадионе.

Было сложно, и не всегда красиво, но ребята Фергюсона всё-таки вырвали победу. Имена Гиггза, Шерингема, Сульшера, Коула, Йорка, Бекхэма, Кина и Шмейхеля навсегда оказались вписаны в историю этого великого клуба. Этого же нельзя сказать про Ника Калкина, который поставил рекорд, который никто из его одноклубников не мог побить…

Однофамилец всенародно любимого актёра играл на позиции голкипера. В клубе он находился вот уже четыре года – сюда он перешёл из «Йорк Сити» в сентябре 1995 года. Он обошёлся «Юнайтед» в 100 тыс. фунтов – на то время немаленькую сумму.

Никто не ожидал его появления в основе – он был молодым и неопытным, и ему ещё предстояло побороться за статус третьего вратаря команды. Спустя два года труда ему это удалось. Фанаты впервые увидели его во время предсезонки в Скандинавии в матче против «Бранна». Тогда он заменил Петера Шмейхеля на 45 минуте, и сохранил ворота в неприкосновенности.

Это было, в общем-то, всё. Любой другой на его месте махнул бы на всё рукой и попытал удачи в другом клубе, но Калкин был человек целеустремлённый. Он понимал, что находился не абы где, а в «Манчестер Юнайтед». Другие всю жизнь мечтают очутиться на его месте. Ему было 19 лет. У него было время. Рано или поздно его заметят.

Когда Шмейхель решил покинуть Англию, зрители расстроились, но для Ника это была серьёзная надежда подняться по иерархической лестнице. И не важно, что Фергюсон почти сразу подписал Марка Боснича из «Астон Виллы», но тот был в такой ужасной форме, что серьёзно его никто не воспринимал.

Долгожданный момент настал: третий вратарь стал вторым, и Калкин мог с уверенностью говорить, что в «МЮ» он являлся самым главным стражем ворот – после Раймонда ван дер Гау. Пока другие качали головой, он шёл к своей цели – медленно, но уверенно. И пусть придётся дождаться травмы голландца – он подождёт. Он терпелив.

Уже через четыре матча этот шанс настал.

«Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном», переиграл «Шеффилд Уэнсди» и «Лидс», и теперь его ждала встреча с «Арсеналом» на «Хайбери». «Канониры» были серьёзным противником, ведь они не проигрывали дома ещё с боксинг-дэй. В Англии игру пиарили, как могли, а телеканал Sky Sports назвал матч «первым интерактивным» в истории, обещая новые углы обзора и другие навороты.

Лидеры Рой Кин и Патрик Виейра были на пиковой форме, и пусть это не была игра с их знаменитой дракой, страсти были накалены до предела. На старом стадионе был аншлаг – 38,147 человек пришли посмотреть на главную игру сезона. Большинство ждало разочарование.

За две минуты до конца встречи северолондонцы пропустили. Разумеется, это был Рой Кин.

На 94 минуте Яп Стам был наказан за фол на Рэе Парлоре, и «Арсенал» получил шанс на штрафной удар. У мяча Деннис Бергкамп. Мяч почти залетел в ворота, но в последнюю секунду рука ван дер Гау всё-таки за него зацепилась. Меньше чем через секунду Мартин Кеоун ворвался в штрафную и налетел на вратаря, ударив того коленом по лицу. Нокаут.

Мяч всё-таки оказался в сетке ворот, но Грэм Полл отменил гол, наказав хозяев за опасную игру. Пока арена вопила, к выходу готовился Ник Калкин. Это был важнейший момент его жизни. Пока четыре медика помогали голландцу уйти с поля, юный англичанин начинал осознавать, что четыре года ожидания наконец подошли к концу.

31-й номер нервно ждал своего шанса. Ему не дали шанса размяться, табло уже показывало, что прошло 100 минут. Но Калкин понимал, что рефери компенсирует потерянное время и позволит «Арсеналу» получить возможность отыграться. Пройдя в свою штрафную, он поставил мяч и приготовился направить его в сторону партнёра по команде. Но стоило ему прикоснуться к мячу, как рефери сигнализировал окончание матча.

Дебют состоялся, но он продлился не более одной секунды. Сложно сказать, что в тот момент чувствовал Калкин.

Радость, разочарование? Надежда на будущие успехи? Ни он, ни его одноклубники не знали, что больше он не выйдет на поле в футболке «красных дьяволов».

Ван дер Гау оказался крепче, чем предсказывали, и вышел на поле уже спустя три дня против «Ковентри». Через пять дней он помогал разгромить «Ньюкасл». Ну а вскоре после этого сэр Алекс позвал в клуб вратаря Массимо Таиби.

В «Манчестер Юнайтед» Калкина теперь опережали Боснич, ван дер Гау и Таиби. Даже вечный мечтатель понимал: надежд нет. Поэтому англичанин ответил согласием на приглашение «КПР», где вышел на поле 22 раза за три года, после чего травма колена вынудила его уйти из футбола в 26-летнем возрасте. То и дело он пытался вернуться: он поиграл за «Рэдклифф Боро», «Прескот Кейблз» и даже «Юнайтед оф Манчестер», но АПЛ оставалась для него не более чем картинкой в телевизоре. Сейчас он тренирует вратарей и подрабатывает садовником.

Мечты сбываются не всегда. Калкин надеялся стать легендой «Юнайтед», но в итоге стал одним из его антирекордов. Но одно точно: история его не забудет. Такое о себе может сказать не каждый.

Юрий Сергеев

