Антон Фердинанд раскрыл подробности расистского скандала с Джоном Терри

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Антон Фердинанд раскрыл подробности расистского скандала с Джоном Терри

Известный в прошлом английский защитник Антон Фердинанд поделился воспоминаниями о конфликте с Джоном Терри из-за расистских оскорблений.

Инцидент произошёл в октябре 2011 года. Суд в итоге оправдал экс-капитана "Челси", сочтя недостаточными доказательства его вины.

Однако в сентябре 2012 года Терри получил четырёхматчевую дисквалификацию от Футбольной ассоциации Англии и был оштрафован на 220 тысяч фунтов по этому делу.

"Я не слышал, что сказал Терри. Но после матча я посмотрел повтор эпизода и пришёл в ярость. Во мне кипела кровь, хотелось сделать ему больно. Тогда я остановился только благодаря своей маме. Она сказала, что сейчас не время. После суда я убивался, что молчал. Мне чуть ли не каждый час присылали оскорбления в соцсетях. В дом мамы бросали разные предметы, а по почте даже присылали пули", - рассказал Фердинанд в новом фильме BBC про расизм.

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