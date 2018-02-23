Антон Миранчук: "Думаю, что "Локомотиву" попадется "Боруссия" или "Арсенал"



Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу над "Ниццей" (1:0) в ответном матче 1\16 финала Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от предстоящем жеребьевки следующего раунда.

"Второй тайм с "Ниццей" показался более тяжелым. Не скажу, что силы покидали, но было тяжеловато. Выбегали в контратаки, имели моменты. Я посмотрел обзор после встречи. Только я с братом (Алексеем) мог три забивать. Это очень приятно.

Даже не могу представить, что ощущают люди, которые выигрывают Лигу чемпионов. Я думаю, нам вообще попадется самая сильная команда – "Боруссия" или "Арсенал". С этими командами интересней сыграть", – приводят слова Миранчука российские СМИ.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в 15:00 мск.

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