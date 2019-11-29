Антон Миранчук: "Готов уехать в Германию"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук порассуждал о перспективах перейти в один из европейских клубов.

"Естественно, Лига Чемпионов для меня и брата - это ярмарка. Но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность... Матчи Лиги Чемпионов - возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

Объективно, я бы попробовал себя сначала в "Валенсии", потому что замахиваться сразу на "Барселону" неправильно. Готов уехать в Германию, там другой футбол - более высокий уровень", - сказал 24-летний футболист.

В текущем сезоне Антон Миранчук сыграл за "Локомотив" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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