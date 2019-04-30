Антон Миранчук: "Хочу попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили"

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Антон Миранчук: "Хочу попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире телепередачи "Футбол России" рассказал, что мечтает играть в европейской команде.

"Смотрел последний матч "Монако" с ПСЖ, и Головин забил гол. Считаю, что он поступил правильно, перейдя туда. У него проблемная команда, но он хороший игрок и на этом фоне выделяется. Он выглядит лучше своих партнеров. И если у меня будет подобное предложение, с удовольствием уеду. Все зависит от меня.

Мечтаю сделать новый шаг вперед. Хочется закрепиться в сборной, проявить себя и наконец-то забить первый гол в официальных матчах. Еще хочу попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили на международной арене. Думаю, если так произойдет, это принесет свои плоды, а следующим шагом станет переезд в Европу", - сказал Антон.

 В нынешнем сезоне Ан Миранчук участвовал в 23 матчах в РПЛ, отметившись 8 голами и 1 результативной передачей.

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