Антон Миранчук: "Хочу попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире телепередачи "Футбол России" рассказал, что мечтает играть в европейской команде.
"Смотрел последний матч "Монако" с ПСЖ, и Головин забил гол. Считаю, что он поступил правильно, перейдя туда. У него проблемная команда, но он хороший игрок и на этом фоне выделяется. Он выглядит лучше своих партнеров. И если у меня будет подобное предложение, с удовольствием уеду. Все зависит от меня.
Мечтаю сделать новый шаг вперед. Хочется закрепиться в сборной, проявить себя и наконец-то забить первый гол в официальных матчах. Еще хочу попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили на международной арене. Думаю, если так произойдет, это принесет свои плоды, а следующим шагом станет переезд в Европу", - сказал Антон.
В нынешнем сезоне Ан Миранчук участвовал в 23 матчах в РПЛ, отметившись 8 голами и 1 результативной передачей.
Не пропустите: Радимов: "Думаю, вторым в РПЛ станет "Локомотив", а третьим - "Спартак"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Акинфеев стал лауреатом премии в номинации "Спортивный подвиг года"
-
Главные новости дня: 29 апреля
-
Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон
-
В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
-
Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"
Лента новостей
-
Ван Дейк - о матче с "Барселоной": "Сделаем все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов"
-
Игуаин этим летом может перейти в "Атлетико"
-
СМИ: Неймар рассказал Марсело о желании играть в "Реале"
-
Данило готов на понижение зарплаты ради перехода в "Интер"
-
Виллаш-Боаш встал на защиту российских команд
-
"Аталанта" установила клубный рекорд по количеству забитых голов
-
"Монпелье" продлил контракт с главным тренером
-
Антон Миранчук: "Хочу попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там, чтобы о нашем клубе заговорили"
-
Акинфеев стал лауреатом премии в номинации "Спортивный подвиг года"
-
Главные новости дня: 29 апреля
-
Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон
-
"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)
-
Тренер "Аякса": "Прежде всего нужно уважать соперника, это наш принцип"
-
Радимов: "Думаю, вторым в РПЛ станет "Локомотив", а третьим - "Спартак"
-
"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)
-
"Лион" готов расстаться с Танги Ндомбеле за 100 миллионов евро
-
"Бетис" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 34-го тура Примеры (видео голов)
-
"Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину" в матче Серии А (видео гола)
-
Кафельников: "Большинство болельщиков хотят возвращения Массимо Карреры"
-
В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16