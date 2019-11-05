Антон Миранчук и Смолов имеют шансы сыграть с "Ювентусом"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин не исключил участие полузащитника Антона Миранчука и нападающего Фёдора Смолова в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Есть много положительных моментов. Антон Миранчук уже тренируется в общей группе. Надеюсь, в ближайшее время Смолов тоже к нам вернётся. Сегодня определимся, будут они играть или нет. Мариу тоже выздоровел. Думаю, он сможет принять участие в игре", - сказал Сёмин.

Миранчук не играет с 14 сентября. На его счету в текущем сезоне 2 мяча и 1 ассист в 9 матчах.

Смолов получил повреждение 6 октября. В его активе 4 гола и 4 результативные передачи в 14 играх.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится в среду, 6 ноября, в 20:55 по московскому времени.

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