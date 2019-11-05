Антон Миранчук и Смолов имеют шансы сыграть с "Ювентусом"

Теги локомотив москваювентусюрий семинантон миранчукфедор смоловжоау мариу

Антон Миранчук и Смолов имеют шансы сыграть с "Ювентусом"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин не исключил участие полузащитника Антона Миранчука и нападающего Фёдора Смолова в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Есть много положительных моментов. Антон Миранчук уже тренируется в общей группе. Надеюсь, в ближайшее время Смолов тоже к нам вернётся. Сегодня определимся, будут они играть или нет. Мариу тоже выздоровел. Думаю, он сможет принять участие в игре", - сказал Сёмин.

Миранчук не играет с 14 сентября. На его счету в текущем сезоне 2 мяча и 1 ассист в 9 матчах.

Смолов получил повреждение 6 октября. В его активе 4 гола и 4 результативные передачи в 14 играх.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится в среду, 6 ноября, в 20:55 по московскому времени.

Не пропустите: Жоау Мариу - лучший игрок "Локомотива" в октябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем

СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 15 33
2 Ростов Ростов 15 30
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
4 Краснодар Краснодар 15 29
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 15 27
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 15 19
7 Крылья Советов Крылья Советов 15 18
8 Оренбург Оренбург 15 18
9 Урал Урал 15 18
10 Спартак Москва Спартак Москва 15 18
11 Уфа Уфа 15 17
12 Рубин Рубин 15 17
13 Динамо Москва Динамо Москва 15 15
14 Тамбов Тамбов 15 14
15 Ахмат Ахмат 15 14
16 Сочи Сочи 15 13
Полная таблица

топ-5 тегов