Антон Миранчук: "Играть нужно со всеми и уважать каждого соперника"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал, что думает о победном матче команды в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).

В этом матче футболист отметился голом.

"Играть нужно со всеми и уважать каждого соперника. Понимали, что рано или поздно мяч в ворота соперника все равно залетит. Мне кажется, каждый игрок рассчитывает играть за сборную и быть готовым ей помочь, а решает главный тренер. То, что это самый результативный матч сборной России, узнал в социальных сетях", - сказал Миранчук.

Напомним, эта победа стала самой крупной для сборной России.

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