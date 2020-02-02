Антон Миранчук избежал перелома ноги
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук избежал перелома костей стопы, сообщают российские СМИ.
Впрочем, сроки восстановления игрока пока не называются. Травму хавбек получил в матче Кубка Париматч Премьер против "Партизана" (1:1, 2:4 по пенальти).
В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2021 года.
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