Антон Миранчук: "Конечно, имеет значение, сыграет ли Салах"

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Антон Миранчук: "Конечно, имеет значение, сыграет ли Салах"Полузащитник сборной России Антон Миранчук высказался о предстоящем матче своей команды против Египта.

"У каждой команды есть свои изъяны. Будем смотреть изучать, находить дырки, вскрывать оборону. Мы физически готовы, будем навязывать свою игру. Посмотрим, кто кого перебегает. Конечно, имеет значение, сыграет ли Салах. С ним и без него сборная Египта выглядит по-разному. Думаю, против нас он выйдет, потому что египтянам после поражения отступать некуда", - цитирует 22-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Антон Миранчук сравнил Египет с Саудовской Аравией. | soccernews.ru

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