Антон Миранчук: "Лидерство придает сил"

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Антон Миранчук: "Лидерство придает сил"Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук высказался о лидерстве своей команды в Премьер-Лиге.

"Настроение после матча с "Рубином" приподнятое. От настроения многое зависит, надеюсь, так пойдет и дальше. Лидерство придает сил, работаем по графику давно, это позволяет не расслабляться. Это наша важная черта", - цитирует 22-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, КДК отклонило просьбу "Локомотива". | soccernews.ru

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