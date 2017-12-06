Антон Миранчук: "Лидерство придает сил"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук высказался о лидерстве своей команды в Премьер-Лиге.

"Настроение после матча с "Рубином" приподнятое. От настроения многое зависит, надеюсь, так пойдет и дальше. Лидерство придает сил, работаем по графику давно, это позволяет не расслабляться. Это наша важная черта", - цитирует 22-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, КДК отклонило просьбу "Локомотива". | soccernews.ru