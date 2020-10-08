Антон Миранчук - лучший игрок "Локомотива" в сентябре
Болельщики московского "Локомотива" определили путём голосования лучшего игрока команды по итогам сентября.
Этого звания удостоился полузащитник Антон Миранчук, кандидатуру которого поддержали 60,25 процента опрошенных.
В топ-3 также вошли защитник Мурило Серкейра (14,4%) и нападающий Фёдор Смолов (14,16%).
В прошлом месяце Миранчук отдал 2 голевые передачи в 3 матчах, что помогло "железнодорожникам" набрать 7 из 9 возможных очков в РПЛ.
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