Антон Миранчук - лучший игрок "Локомотива" в сентябре

Болельщики московского "Локомотива" определили путём голосования лучшего игрока команды по итогам сентября.

Этого звания удостоился полузащитник Антон Миранчук, кандидатуру которого поддержали 60,25 процента опрошенных.

В топ-3 также вошли защитник Мурило Серкейра (14,4%) и нападающий Фёдор Смолов (14,16%).

В прошлом месяце Миранчук отдал 2 голевые передачи в 3 матчах, что помогло "железнодорожникам" набрать 7 из 9 возможных очков в РПЛ.

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