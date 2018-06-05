Антон Миранчук: "Матч с Турцией повлияет на настрой команды и атмосферу в коллективе"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от сегодняшнего товарищеского матча своей команды против Турции.

"Нам недавно уже приходилось играть с этой сборной, было непросто. Турция - достойный соперник, и этот матч поможет нам в подготовке. Это последняя игра перед турниром и очень важно сыграть хорошо, так как это повлияет на настрой команды и атмосферу в коллективе", - цитируют 22-летнего хавбека Известия.

Не пропустите: превью к матчу Россия - Турция. | soccernews.ru