Антон Миранчук: "Матч с Турцией повлияет на настрой команды и атмосферу в коллективе"

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Антон Миранчук: "Матч с Турцией повлияет на настрой команды и атмосферу в коллективе"Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от сегодняшнего товарищеского матча своей команды против Турции.

"Нам недавно уже приходилось играть с этой сборной, было непросто. Турция - достойный соперник, и этот матч поможет нам в подготовке. Это последняя игра перед турниром и очень важно сыграть хорошо, так как это повлияет на настрой команды и атмосферу в коллективе", - цитируют 22-летнего  хавбека Известия.

Не пропустите: превью к матчу Россия - Турция. | soccernews.ru

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