Антон Миранчук может пропустить остаток сезона

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Антон Миранчук может пропустить остаток сезона

Стал известен предварительный диагноз полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука.

24-летний футболист срочно отправился в больницу, чтобы оценить степень серьёзности травмы. Пока прогноз неутешительный - подозрение на повреждение пятой плюсневой кости.

Если эти данные подтвердятся, то текущий сезон для ключевого полузащитника "железнодорожников" будет досрочно завершён.

Напомним, что Антон Миранчук травмировался во время матча Кубка "Париматч" Премьер с "Партизаном".

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