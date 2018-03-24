Антон Миранчук назвал игроков сборной Бразилии, которые произвели на него впечатление

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Антон Миранчук назвал игроков сборной Бразилии, которые произвели на него впечатлениеПолузащитник сборной России Антон Миранчук назвал игроков национальной команды Бразилии, которые произвели на него впечатление во вчерашнем товарищеском матче.

"Кто больше всех впечатлил? Коутиньо и Марсело. Это защитники, но они представляют собой и угрозу сопернику. От них можно ждать любого паса в любой момент", - приводит слова 22-летнего хавбека rusfootball.info.

Напомним, Антон Миранчук сравнил сборные Бразилии и Аргентины. | soccernews.ru

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