Антон Миранчук назвал свой любимый европейский клуб

Теги антон миранчукбарселоналокомотив москва

Антон Миранчук назвал свой любимый европейский клубПолузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук назвал свой любимый европейский клуб.

"Клубные предпочтения? "Барселона" всегда была. Я начал смотреть футбол в шесть лет. Помню, мы все следили за Чемпионатом Мира 2006-го, за Бразилией - топовая команда была, великолепный состав. С каждым новым Чемпионатом Мира я замечал, что футбол расцветает и матчи 2006-го уже смотрятся не так. Игры становятся зрелищнее, скорость футболистов - все быстрее. Сейчас все умеют играть в обороне. Меньше стало индивидуального футбола, зато больше командного, тактического", - цитирует 22-летнего хавбека The Flow.

Напомним, Мостовой поделился мнением о матче "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов