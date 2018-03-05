Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук назвал свой любимый европейский клуб.

"Клубные предпочтения? "Барселона" всегда была. Я начал смотреть футбол в шесть лет. Помню, мы все следили за Чемпионатом Мира 2006-го, за Бразилией - топовая команда была, великолепный состав. С каждым новым Чемпионатом Мира я замечал, что футбол расцветает и матчи 2006-го уже смотрятся не так. Игры становятся зрелищнее, скорость футболистов - все быстрее. Сейчас все умеют играть в обороне. Меньше стало индивидуального футбола, зато больше командного, тактического", - цитирует 22-летнего хавбека The Flow.

Напомним, Мостовой поделился мнением о матче "Локомотив" - "Спартак". | soccernews.ru