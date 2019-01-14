Антон Миранчук назвал задачи "Локомотива" на вторую часть сезона

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук назвал задачи своей команды на вторую часть сезона.

По его словам, главной целью "железнодорожников" является попадание в Лигу Чемпионов. Кроме того, добавил футболист, столичный клуб хочет выиграть Кубок России.

Напомним, что для выхода в ЛЧ команде необходимо финишировать в первой тройке РПЛ. По итогам 17 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, отставая от третьей позиции на 2 очка.

Что касается Кубка России, то подопечные Юрия Сёмина уже добрались до 1/4 финала, где в первом матче минимально обыграли "Рубин".

Антон Миранчук в текущем сезоне сыграл за "Локо" 25 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

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