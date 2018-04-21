Антон Миранчук не хочет играть в Англии

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук поведал о своих предпочтениях в плане европейских топ-чемпионатов.

"Чтобы уехать, нужно здесь чего-то добиться. Сейчас шанс на успех тут, в России, есть - к бабке не ходи. Надо много работать сегодня, чтобы уехать потом. Где было бы приятнее играть в футбол? В Испании - обожаю эту страну. Но только не в Англию, честно говоря. Там такой боевитый футбол, а нам с братом больше по душе импровизационный, умный" - сказал Антон Миранчук.

Стоит отметить, что ранее интерес к 22-летнему хавбеку "железнодорожников" проявляли "Зенит" и "Борнмут".

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