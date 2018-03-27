Антон Миранчук: "Не хватило реализации, как и в матче с Бразилией"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал поражение своей команды национальной команде Франции в сегодняшнем товарищеском матче.

"Не знаю, почему не развили успех после счета 1:2. Наверное, в этот момент надо было еще больше добавить, реализовать свои моменты. Но, наверное, не хватило реализации, как и в первом матче с бразильцами. Значит, будем работать над реализацией. То, что в обеих играх наши соперники прибавляли во вторых таймах, - это нормально. Нам противостояли атлетичные ребята, у французов все футболисты - немаленькие, все готовы играть на топ-уровне. Мы стараемся тоже как-то поддерживать этот уровень, ничем не уступаем в плане физики. Поэтому все нормально", - цитирует 22-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, матч России и Франции закончился со счетом 1:3. | soccernews.ru