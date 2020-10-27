Антон Миранчук - о матче с "Баварией": "У все есть слабые места"

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией" (0:1; первый тайм) рассказал, как команда готовилась к сопернику.

"Мы ответственно готовились к "Баварии". Надо понимать, что у всех команд есть слабые места, мюнхенцы - не исключения. У нас будут свои шансы, важно ими воспользоваться, вот и все", - заявил футболист в эфире телеканала "Матч ТВ".

Счет был открыт Леоном Горецка на 13-й минуте.

Встреча проходит в Москве.

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