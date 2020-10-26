Антон Миранчук: "Обсуждали с братом, что и у них, и у нас непростая игра"

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что обсуждал с братом, выступающим за "Аталанту", матчи Лиги Чемпионов.

Отметим, "Аталанта" выступает в группе D, "Локомотив" - в группе A.

"С братом обсуждали, что и у них, и у нас непростая игра. Они добились положительного результата.

Обсуждали какие-то моменты. Все нормально", - сказал Миранчук.

Напомним, завтра, 27 октября и "Аталанта" и "Локомотив" встретятся со своими соперниками в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ.

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