Антон Миранчук оценил игру Смолова в составе "Сельты"
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о выступлениях за "Сельту" экс-партнёра по команде Фёдора Смолова.
"Федя - молодец, на самом деле! Видно, что старается и уже влился в коллектив. Пускай продолжает. Там футбол, всё супер. Туда стремиться надо. Считаю, что он правильно сделал, выбрав нетоповый клуб, но всё-таки в Европе. Тем более он сам говорил, что всегда хотел попробовать. И когда такой шанс выпал, почему бы не поехать? Я его полностью поддерживаю", - сказал Миранчук.
30-летний Смолов перебрался в "Сельту" на правах аренды в январе этого года, в его активе 2 гола (в ворота "Реала" и "Барселоны") в 12 матчах.
Брат-близнец Антона Миранчука Алексей также близок к продолжению карьеру в Европе. Им интересуются испанские и итальянские клубы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14