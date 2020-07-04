Антон Миранчук оценил игру Смолова в составе "Сельты"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о выступлениях за "Сельту" экс-партнёра по команде Фёдора Смолова.

"Федя - молодец, на самом деле! Видно, что старается и уже влился в коллектив. Пускай продолжает. Там футбол, всё супер. Туда стремиться надо. Считаю, что он правильно сделал, выбрав нетоповый клуб, но всё-таки в Европе. Тем более он сам говорил, что всегда хотел попробовать. И когда такой шанс выпал, почему бы не поехать? Я его полностью поддерживаю", - сказал Миранчук.

30-летний Смолов перебрался в "Сельту" на правах аренды в январе этого года, в его активе 2 гола (в ворота "Реала" и "Барселоны") в 12 матчах.

Брат-близнец Антона Миранчука Алексей также близок к продолжению карьеру в Европе. Им интересуются испанские и итальянские клубы.

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