Антон Миранчук оценил свою роль в сборной России

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Антон Миранчук оценил свою роль в сборной России

Хавбек сборной России Антон Миранчук перед матчем Лиги Наций с Венгрией высказался о своей роли в команде.

Напомним, в матче прошлого тура с Турцией футболист забил единственный гол.

"Знаем Венгрию. Вчера разбирали немного, сегодня разберем. Готовы работать на 100 процентов. Есть еще полтора дня для подготовки. Мы хорошо восстановились, я чувствую себя отлично. Я бы не стал говорить, что я лидер команды. Выполняю установку тренера. Слава богу, это приносит свои плоды. Я очень рад", - цитирует игрока "СЭ".

Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Россия - Венгрия состоится 14 октября на стадионе "Динамо". Начало матча - в 21:45 мск.

Не пропустите: Россия упустила победу над Турцией в Лиге наций. | http://soccernews.ru
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