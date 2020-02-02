Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в инстаграме опубликовал фото травмированной ноги.
"Спасибо за теплые слова всем!" - подписал снимок футболист.
Напомним, Миранчук травмировался в матче Кубка "Париматч" Премьер с "Партизаном" (1:1, по пенальти - 2:4). Предполагается, что игрок травмировал пятую плюсневую кость. Возможно, хавбек пропустит до 4 месяцев.
В этом сезоне Миранчук провел 12 игр, забил два гола и отдал один ассист.
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