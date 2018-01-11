Антон Миранчук ответил Кутепову, пообещавшему, что "Спартак" догонит "Локомотив"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук ответил Илье Кутепову - защитнику другой столичной команды "Спартака".

"Кутепов пообещал догнать "Локомотив"? Привет ему передаю и хороших сборов", - приводит слова 22-летнего хавбека "железнодорожников" Чемпионат.

После 20-ти сыгранных в РФПЛ туров команда Миранчука уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая "красно-белых" на восемь очков.

Напомним, футболисты "Локомотива" вышли из отпуска. | soccernews.ru