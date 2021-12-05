Антон Миранчук посоветовал брату перейти в "Барселону"
Фото: инстаграм Миранчук/Автор неизвестен
Российский хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру его брату Алексею, который в данный момент выступает за "Аталанту".
"Охота уже долечиться. Надеюсь, в начале следующей части сезона смогу играть. Скучал очень по команде, три месяца был там, а пообщаться и быть в коллективе – дорогого стоит.
Что происходит в командой? Не буду на это отвечать. Много причин, с этим не доставайте меня. Как выбираться из того, что у меня было много травм? Работать.
С Лешей общаюсь часто. Не знаю, уйдет ли он из "Аталанты", хочу увидеться с ним и пообщаться на этот счет. Куда ему уходить? В "Барселону", – сказал Миранчук.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14