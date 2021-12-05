Антон Миранчук посоветовал брату перейти в "Барселону"

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Антон Миранчук посоветовал брату перейти в "Барселону"Фото: инстаграм Миранчук/Автор неизвестен

Российский хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру его брату Алексею, который в данный момент выступает за "Аталанту".

"Охота уже долечиться. Надеюсь, в начале следующей части сезона смогу играть. Скучал очень по команде, три месяца был там, а пообщаться и быть в коллективе – дорогого стоит.

Что происходит в командой? Не буду на это отвечать. Много причин, с этим не доставайте меня. Как выбираться из того, что у меня было много травм? Работать.

С Лешей общаюсь часто. Не знаю, уйдет ли он из "Аталанты", хочу увидеться с ним и пообщаться на этот счет. Куда ему уходить? В "Барселону", – сказал Миранчук.

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