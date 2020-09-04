Антон Миранчук пожелал удачи брату в "Аталанте"

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Антон Миранчук пожелал удачи брату в "Аталанте"

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук высказался по поводу того, что брат Алексей перешел в "Аталанту".

Сегодня, 4 сентября,клуб из Бергамо презентовал экс-игрока "железнодорожников".

"Мой брат! Мне будет тебя не хватать. И я всегда буду скучать по тебе. Большой удачи", - написал футболист в инстаграме.

Напомним, что 24-летнего хавбека купили у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на пять сезонов. 

Миранчук будет выступать за "Аталанту" под 59-м номером. Его зарплата в итальянской команде составит 1,7 миллиона евро в год.

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