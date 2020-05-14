Антон Миранчук превзошёл результат Овечкина в хоккейном челлендже

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук принял участие в интернет-челлендже по выполнению хоккейного упражнения.

Игрок "железнодорожников" сделал 106 повторений. Это на 15 больше, чем у звезды НХЛ Александра Овечкина.

24-летний Антон Миранчук в текущем сезоне сыграл за "Локомотив" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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