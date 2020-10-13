Антон Миранчук признался, что скучает по брату

Хавбек "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук рассказал о том, как общается с братом, после его перехода в "Аталанту".

Напомним, в сентябре Алексей Миранчук стал игроком итальянского клуба.

"Каждый день на связи. Он уже готов на 100%. Ждет возвращения игроков после сборной и будет готовиться к матчу с "Наполи".

Стал ли отъезд брата мотивацией для меня? Естественно, что у каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. У меня всегда были такие мысли, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет. Я по нему скучаю, хочу поскорее с ним здесь увидеться и посмотреть, что в нем изменилось", - цитирует Миранчука Sport24.

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