Антон Миранчук признан лучшим игроком матча "Локомотив" - "Тамбов"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком матча 8-го тура РПЛ с "Тамбовом" (1:0).

В этой встрече футболист отдал точные передачу на Федора Смолова, который забил единственный гол в этой игре.

Благодаря победе "Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги

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