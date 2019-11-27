Антон Миранчук прокомментировал поражение "Локомотива"

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Антон Миранчук прокомментировал поражение "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук высказался по поводу поражения в матче 5-го тура группового Лиги Чемпионов с "Байером" (0:2).

"Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать. Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать.

Возможно. "Байер" играет интенсивно, хорошо контролирует мяч, много движения, прессинг, садятся в оборону", - сказал Миранчук.

Подопечные Юрия Семина занимают последнее место в группе D.

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико". Матч состоится 11 декабря.

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