Антон Миранчук прокомментировал возможный переезд в Европу

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук поговорил о возможном уходе из клуба.

"Меня сильно сдерживает тот факт, что "Локомотив" будет играть в Лиге Чемпионов. Сейчас мне 22 года и сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге Чемпионов. Для меня это абсолютный космос.

Не так давно мы даже в команде с Романом Зобниным об этом разговаривали. О том, что, когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут. Я как бы знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется" - приводят слова Миранчука российские СМИ.

Напомним, что в минувшем сезоне "Локомотив" выиграл чемпионат и попал в первую корзину при жеребьевке ш=групповой стадии.

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