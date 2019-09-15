Антон Миранчук пропустит матч "Локомотива" с "Байером"

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Антон Миранчук пропустит матч "Локомотива" с "Байером"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, как чувствуют себя травмированные защитник Бенедикт Хеведес и полузащитник Антон Миранчук. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, футболисты травмировались во вчерашнем матче 9-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0).

"Антону Миранчуку сделали МРТ. У него травма стопы. Срок восстановления пока не ясен, но с "Байером" он точно не сыграет.

У Хеведеса рассечение. Слава богу - без последствий для глаза. Пока непонятно, сыграет ли он в Лиге чемпионов. Зависит все от того, как будет заживать. Но сам он очень хочет выйти на пол", - сказал Кикнадзе.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Байер" - "Локомотив" состоится 18 сентября. Начало - в 22:00 (мск).

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