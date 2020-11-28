Антон Миранчук пропустит матч с "Ахматом": названа причина

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук простудился, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за болезни 25-летний футболист пропустит гостевой матч 16-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата".

При этом отмечается, что все тесты на коронавирус у хавбека отрицательные. Ранее COVID-19 выявили у брата Антона.

В текущем сезоне Миранчук провёл за "железнодорожников" 19 игр, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Матч "Ахмат" - "Локомотив" состоится сегодня и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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