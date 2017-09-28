Антон Миранчук рассказал, за какой европейский гранд он мечтает выступать со своим братом
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, за какой европейский гранд он мечтает выступать вместе со своим братом Алексеем.
"Мы с братом мечтаем играть в "Барселоне". При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в "Барсе" практически нереально. Но в целом - почему нет? Мы - такие же люди, как и они, думаю, все возможно", - цитирует 21-летнего хавбека чемпионат.com.
Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет против "Злина". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Реал Мадрид
|6
|11
|6
|Леганес
|6
|10
|7
|Леванте
|5
|9
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|12
|Эспаньол
|6
|8
|13
|Сельта Виго
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Лас Пальмас
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|6
|17
|Жирона
|6
|5
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0