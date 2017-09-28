Антон Миранчук рассказал, за какой европейский гранд он мечтает выступать со своим братом

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, за какой европейский гранд он мечтает выступать вместе со своим братом Алексеем.

"Мы с братом мечтаем играть в "Барселоне". При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в "Барсе" практически нереально. Но в целом - почему нет? Мы - такие же люди, как и они, думаю, все возможно", - цитирует 21-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет против "Злина". | soccernews.ru