Антон Миранчук рискует пропустить матч с "Зальцбургом"

Участие полузащитника московского "Локомотива" Антона Миранчука в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зальцбурга" находится под вопросом.

В субботу стало известно, что футболист простудился и, по информации Metaratings, он может не успеть выздороветь до вторника.

Матч "Локомотив" - "Зальцбург" состоится 1 декабря в 20:55 по московскому времени.

В текущем сезоне Миранчук провёл за "железнодорожников" 19 игр, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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