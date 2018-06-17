Антон Миранчук сравнил Египет с Саудовской Аравией

Полузащитник сборной России Антон Миранчук сравнил национальные команды Египта и Саудовской Аравии.

"Смотрел матч Египет - Уругвай. Очень тяжелая игра была. Все организованные, сконцентрированные. Ребята умеют играть в обороне. Чем-то похожа на команду Саудовской Аравии, но более организованная. Но думаю, что нового ничего там не увидим. Мы всегда играем на победу", - цитирует 22-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, тренерский штаб сборной России принял решение по Дзагоеву. | soccernews.ru