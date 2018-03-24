Антон Миранчук сравнил сборные Бразилии и Аргентины

Полузащитник сборной России Антон Миранчук сравнил национальные команды Бразилии и Аргентины, против которых он играл в товарищеских матчах.

"Наверное, Бразилия впечатлила больше. Бразилия и без Неймара играть может. Естественно, ты смотришь на них по "телеку": охаешь, ахаешь, а тут играешь с ними", - приводит слова 22-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Кузяев прокомментировал разгромное поражение от бразильцев. | soccernews.ru