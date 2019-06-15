Антон Миранчук стал лучшим игроком "Локомотива" в сезоне-2018/19

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Антон Миранчук стал лучшим игроком "Локомотива" в сезоне-2018/19

Антон Миранчук стал лучшим футболистом "Локомотива" по результатам сезона-2018/19. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

23-летний хавбек стал первым по итогам голосования среди фанатов, набрав 55,78% голосов.

В прошедшем сезоне он участвовал в 39 матчах, отметившись 16 голами и 3 ассистами.

На втором месте расположился полузащитник Гжегож Крыховяк (10,55%), на третьем - вратарь Маринато Гилерме (9,64%). 

В сезоне-2018/19 "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

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