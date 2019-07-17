Антон Миранчук: "В "Барселону" поехал бы хоть на троллейбусе"

Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук признался, что не хочет начинать европейский этап карьеры в АПЛ, а также назвал клуб, в который он отправился бы хоть на троллейбусе.

"Почему отказался ехать в английский "Борнмут"? Да мы уже сколько раз говорили, что Англия - это другое. Сначала лучше в тепло - Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые. Куда поехал бы хоть на троллейбусе? В "Барсу", – сказал 23-летний футболист.

Стоит отметить, что "Борнмут" намеревался купить Антона Миранчука летом 2018 года.

Рыночная стоимость воспитанника "железнодорожников" составляет 16 миллионов евро.

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