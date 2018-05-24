Антон Миранчук: "В сборной никто не подкалывает по поводу чемпионства"

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Антон Миранчук: "В сборной никто не подкалывает по поводу чемпионства"Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, как к нему относятся в сборной России после выигранного им с клубом чемпионства.

"Каково приехать в сборную в статусе чемпиона России? Даже не знаю. Никто не шутит, не подкалывает. Все как обычно. Чемпионство - уже история. Даже не думаешь об этом. Сейчас - новые задачи и цели", - цитирует 22-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, стал известен девиз сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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