Антон Миранчук: "В сборной никто не подкалывает по поводу чемпионства"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, как к нему относятся в сборной России после выигранного им с клубом чемпионства.

"Каково приехать в сборную в статусе чемпиона России? Даже не знаю. Никто не шутит, не подкалывает. Все как обычно. Чемпионство - уже история. Даже не думаешь об этом. Сейчас - новые задачи и цели", - цитирует 22-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, стал известен девиз сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru