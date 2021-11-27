Антон Миранчук вернулся в Москву после длительного лечения за границей

Фото твиттер "Локомотива"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук прилетел из Германии, где он восстанавливался после травмы.

26-летний футболист лечился и проходил реабилитацию почти три месяца - с сентября.

Напомним, что у хавбека диагностировали частичный разрыв сухожилия и воспаление.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Локомотив" 5 матчей и сделал 1 ассист.

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