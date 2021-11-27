Антон Миранчук вернулся в Москву после длительного лечения за границей
Фото твиттер "Локомотива"
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук прилетел из Германии, где он восстанавливался после травмы.
26-летний футболист лечился и проходил реабилитацию почти три месяца - с сентября.
Напомним, что у хавбека диагностировали частичный разрыв сухожилия и воспаление.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Локомотив" 5 матчей и сделал 1 ассист.
Не пропустите: На Алексея Миранчука появился ещё один претендент. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Урал" дома отобрал очки у "Сочи"
-
Агент рассказал, когда Лаксальт вернётся на поле
-
Стала известна зарплата Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на матч с "Эмполи"
-
"Реал" отказался от трансфера Погба
-
"Ювентус" нацелился на форварда "Фулхэма"
-
Арабские инвесторы заказали анализ работы академии "Спартака"
-
Макси Родригес объявил о завершении карьеры
-
Антон Миранчук вернулся в Москву после длительного лечения за границей
-
"Манчестер Юнайтед" летом выберет между двумя тренерами
-
Ари может зимой перейти в российский клуб
-
Гвардиола заблокировал уход Торреса в "Барселону"
-
В "Ростове" прокомментировали будущее Мамаева
-
Холанд близок к возвращению на поле
-
Глава "Уфы" ярко высказался о возможной продаже лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
-
Нани объявил об уходе из "Орландо Сити"
-
На Алексея Миранчука появился ещё один претендент
-
Газзаев оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022
-
Руководство "Ювентуса" находится под следствием: подробности
-
1
Сафонов прокомментировал итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022