Антон Миранчук вернулся в Москву после длительного лечения за границей

Теги локомотив москваантон миранчук

Антон Миранчук вернулся в Москву после длительного лечения за границей

Фото твиттер "Локомотива"

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук прилетел из Германии, где он восстанавливался после травмы.

26-летний футболист лечился и проходил реабилитацию почти три месяца - с сентября.

Напомним, что у хавбека диагностировали частичный разрыв сухожилия и воспаление.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Локомотив" 5 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: На Алексея Миранчука появился ещё один претендент. | http://soccernews.ru
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