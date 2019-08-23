Антон Миранчук: "Вижу себя в "Валенсии"

Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук порассуждал о возможном переходе в один из европейских клубов.

"Чтобы уехать в Европу, надо быть готовым в голове ко всем моментам, которые будут. Надо знать язык, в этом плане я не пропаду. Я смогу объясниться с партнёрами. Чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность и уже тогда ехать с каким-то багажом.

Если смотреть на мой потенциал, вижу себя в "Валенсии" или в клубах первой пятёрки-семёрки чемпионата Германии, где хороший футбол. Разговаривал на эту тему с Джефферсоном Фарфаном. Мануэл Фернандеш всегда говорил: "Уезжайте при любой возможности", потому что там всё по-другому - футбол, люди, интенсивность, эмоции, уровень, какой-то космос", - сказал 23-летний футболист.

В этом сезоне Антон Миранчук сыграл за "Локомотив" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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