Антон Миранчук: "Вижу себя в "Валенсии"
Хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук порассуждал о возможном переходе в один из европейских клубов.
"Чтобы уехать в Европу, надо быть готовым в голове ко всем моментам, которые будут. Надо знать язык, в этом плане я не пропаду. Я смогу объясниться с партнёрами. Чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность и уже тогда ехать с каким-то багажом.
Если смотреть на мой потенциал, вижу себя в "Валенсии" или в клубах первой пятёрки-семёрки чемпионата Германии, где хороший футбол. Разговаривал на эту тему с Джефферсоном Фарфаном. Мануэл Фернандеш всегда говорил: "Уезжайте при любой возможности", потому что там всё по-другому - футбол, люди, интенсивность, эмоции, уровень, какой-то космос", - сказал 23-летний футболист.
В этом сезоне Антон Миранчук сыграл за "Локомотив" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
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|2
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|6
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|Краснодар
|6
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|4
|Спартак Москва
|6
|11
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
|6
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|Рубин
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|8
|Арсенал Тула
|6
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|Урал
|6
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|Уфа
|6
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|11
|Ахмат
|6
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|Крылья Советов
|6
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|13
|Динамо Москва
|6
|5
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|Тамбов
|6
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|15
|Сочи
|6
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|Оренбург
|6
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