Антон Миранчук восстановился после травмы

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук готов сыграть в ближайшем в матче.

Как сообщил наставник "Локомотива" Юрий Семин, футболист вернулся в общую группу и готов принять участие в игре с "Ростовом".

Отметим, что Миранчук из-за повреждения стопы отсутствовал с 1 февраля. Матч против "Ростова" запланирован на 15 марта.

В этом сезоне на счету Миранчука два гола и один ассист в 12 матчах.

Читайте также: Агент Буффона проявлял интерес к Алексею Миранчуку. | http://soccernews.ru