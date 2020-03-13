Антон Миранчук восстановился после травмы

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Антон Миранчук восстановился после травмы

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук готов сыграть в ближайшем в матче.

Как сообщил наставник "Локомотива" Юрий Семин, футболист вернулся в общую группу и готов принять участие в игре с "Ростовом".

Отметим, что Миранчук из-за повреждения стопы отсутствовал с 1 февраля. Матч против "Ростова" запланирован на 15 марта.

В этом сезоне на счету Миранчука два гола и один ассист в 12 матчах.

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