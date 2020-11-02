Антон Миранчук второй раз стал игроком месяца в "Локомотиве"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признан лучшим игроком октября. Об этом сообщается на официальном сайте "железнодорожников".
За Миранчука проголосовало 4931 болельщик (70,46 процента). В прошлом месяце футболист отметился двумя голами. Отметим, Миранчук во второй раз становится игроком месяца.
На втором месте оказался Виталий Лисакович (1270 голосов), третьим стал Даниил Куликов (443 голоса или 6,3 процента).
Всего в голосовании приняли участие 6998 человек.
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