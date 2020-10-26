Антон Миранчук высказался о предстоящем матче ЛЧ с "Баварией"

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук рассказал об ожиданиях от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией".

"Мы знаем, что будет непростая игра. Два дня разбирали соперника. Понимаем, чего ждать. Нужно наслаждаться этим моментом. Выходим для того, чтобы побеждать. Игра все покажет

Слабые стороны "Баварии"? Они есть у любой команды. Будет непросто, но игра покажет. Отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата", - цитирует игрока "СЭ".

Встреча "Локомотива" с "Баварией" состоится 27 октября в Москве. Начало игры - в 20:55 (мск).

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