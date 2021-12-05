Антон Миранчук высказался о своей травме
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Российский хавбек московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями о сроках своего восстановления от травмы сухожилия, из-за которой полузащитник уже пропустил три месяца.
"Буду восстанавливаться, не хочу форсировать. Много времени уже прошло, хочу залечиться. Надеюсь, смогу сыграть в начале следующей части чемпионата.
Честно, соскучился по команде, потому что три месяца был в Германии. Почувствовал, что быть в коллективе дорогого стоит", — сказал Миранчук.
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