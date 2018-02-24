Антон Миранчук заинтересовал клуб из АПЛ

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук может перейти в "Борнмут", сообщают российские СМИ.

Английский клуб намерен попытаться купить 22-летнего футболиста следующим летом. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

Стоит отметить, что главный скаут "Борнмута" лично следил за игрой хавбека "железнодорожников" в недавнем поединке Лиги Европы против "Ниццы".

В этом сезоне Миранчук сыграл за "Локомотив" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач.

Не пропустите: Геркус: "Локомотив" давно не играл с клубами такого класса, как "Атлетико". | http://soccernews.ru