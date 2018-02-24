Антон Миранчук заинтересовал клуб из АПЛ

Теги борнмутлокомотив москваантон миранчук

Антон Миранчук заинтересовал клуб из АПЛ

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук может перейти в "Борнмут", сообщают российские СМИ.

Английский клуб намерен попытаться купить 22-летнего футболиста следующим летом. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

Стоит отметить, что главный скаут "Борнмута" лично следил за игрой хавбека "железнодорожников" в недавнем поединке Лиги Европы против "Ниццы".

В этом сезоне Миранчук сыграл за "Локомотив" 30 матчей, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. 

Не пропустите: Геркус: "Локомотив" давно не играл с клубами такого класса, как "Атлетико". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Ливерпуль 28 57
3 Манчестер Юнайтед 27 56
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 27 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов