Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заинтересовал несколько европейских клубов.

Стоит отметить, что контракт 22-летнего футболиста с "железнодорожниками" истекает летом 2019 года. При этом в соглашении прописана сумма отступных в размере семи миллионов евро.

В этом сезоне Антон Миранчук сыграл за "Локомотив" 31 матч, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

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